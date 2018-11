Paradoxal, desi apelam la indulcitorii artificiali pentru a lupta contra kilogramelor in plus si a scadea riscul obezitatii, acestia pot avea consecinte negative serioase asupra sanatatii noastre.

Iiar aspartamul este printre cei mai periculosi, scrie nutritie.bio.

De cele mai multe ori ne bucuram ca ciocolata sau sucurile in varianta "light" sau "zero calorii" ne aduc o cantitate minima de calorii, insa este foarte important sa constientizam riscurile la care ne supunem si sa luam cele mai bune decizii alimentare.

Aspartamul se afla pe lista chimicalelor care pot duce la cancer. Acest indulcitor... citeste mai mult

