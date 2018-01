Pentru pregatirea produsului pe care se bazeaza dieta cu usturoi nu trebuie folosite sub nicio forma tacamuri din metal.

Se iau 8 catei mari de usturoi, se curata, se zdrobesc in piulita de lemn sau pe un tocator de lemn (cu ciocanul de snitele tot din lemn), apoi se amesteca cu 250 g miere de albine si 500 ml otet de mere si se baga intr -un borcan de 800 g, inchis cu capac. Compozitia se lasa trei zile la rece, in camara, amestecandu-se de doua- trei ori pe zi cu o lingura de lemn.

Dupa cele trei zile, se ia cate o lingura dimineata si alta seara. Un borcan va ajunge o luna.

Efectul usturoiului nu dauneaza stomacului, fiind compensat de cel al mierii.... citeste mai mult

