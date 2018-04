„Am venit la Cluj să câştig. O dovadă este faptul că am avut cinci jucători de atac. Numai că exprimarea noastră nu a fost aşa cum trebuia. În prima repriză nu am reuşit să facem prea mult pe contraatac, dar ne-am apărat bine. În prima repriză ne-am speriat de joc şi am uitat ce trebuia să facem. În repriza a doua am arătat puţin mai bine. Se putea termina şi mai bine. Le-am dat încredere jucătorilor să joace, să nu le fie frică, şi în a doua repriză s-a văzut. Am dominat în ultimele 15 minute“, a spus Mulţescu la Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj... citeste mai mult

acum 59 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in