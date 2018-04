Antrenorul Gheorghe Mulţescu a obţinut prima victorie de la revenirea la conducerea Astrei. Giurgiuvenii au câştigat cu 1-0 în faţa celor de la CS U Craiova într-un meci în care tehnicianul a folosit un alt sistem de joc faţă de cel obişnuit.

"A fost un meci în care ne-am impus pentru că am ştiut să blocăm foarte bine adversarul. Am vrut să văd şi eu dacă ştiu să antrenez sistemul italienesc, cu 3-4-3. Iată că am reuşit.

Ei, având jucători mici în faţă, le-a fost greu să joace contra a trei fundaşi centrali. Am avut multe intercepţii,...