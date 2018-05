Vineri, 04 Mai, 22:40

Gigi Mulțescu și-a felicitat jucătorii după egalul dintre Viitorul și Astra, scor 1-1, însă spune că echipa sa e obosită din cauza lipsei unui lot numeros. Antrenorul de 66 de ani are 3 victorii și un egal în ultimele 4 meciuri.

"Vreau să-i felicit pe jucători pentru că au stat în picioare până la final. Am acuzat oboseală după 4 meciuri în 10 zile. Dacă în primele 15 minute eram atenți puteam să avem 2 sau 3-0. După aceea Viitorul a dominat jocul, e o echipă cu jucători tineri și foarte tehnici. E o echipă foarte bine organizată, cu trasee de joc. Puteam să și câștigăm, puteam să pierdem.

