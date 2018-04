Luni, 16 Aprilie, 22:59

Gigi Mulțescu a recunoscut supremația lui FCSB din meciul pierdut de Astra, scor 0-3, și a găsit un vinovat în persoana unuia dintre jucătorii săi.

"Noi doar am participat la spectacol. Cred că dacă intram cu 0-0 era altceva. Eu zic că n-a fost penalty pentru Steaua, dar asta e. Le-am dat cadouri două mingi și s-a făcut 3-0. Am ratat tot ce se putea. Pe final puteam s-o mai dregem și să dăm două goluri. Dacă Erico a făcut o preluare de 5 metri în picioarele adversarului, ce să facem?", a... citeste mai mult

