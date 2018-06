Halep şi Muguruza se vor duela joi pentru un loc în finala de la Roland-Garros. Jucătoarea aflată pe locul 3 în ierarhia mondială a postat un mesaj pe Twitter după victoria cu Şarapova din sferturi, în care a spus că e foarte fericită să revină în penultimul act al Open-ului de la Paris şi că abia aşteaptă duelul cu Halep. Muguruza a învins-o pe Şarapova într-o oră 13 de minute, reuşind să se impună cu scorul de 6-2, 6-1.

"Mă bucur să fiu din nou în semifinale la Roland-Garros. A fost un meci bun. Abia aştept meciul de mâine, cu Simona Halep", se arată în postarea Muguruzei de pe Twitter.

Happy to be back in semis @rolandgarros....