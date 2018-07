Mugur Isarescu trage un semnal de alarma in legatura cu creditul ipotecar si cu gradul de indatorare al romanilor Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale, trage inca un semnal de alarma cu privire la creditul ipotecar si la modul in care este tratat acesta de catre bancheri in acest moment. In cadrul conferintei ZF Bankers 2018, Isarescu s-a referit la acest credit ipotecar ca la o „ulita ingusta, care mai este si infundata”, fiind de parere ca bancherii il considera inca „un bulevard larg” doar pentru ca nu aduce probleme. Nu este primul semnal de alarma pe care il da Mugur Isarescu in acest sens, cu doar cateva saptamani inainte vorbind si despre gradul de indatorare mult... citeste mai mult