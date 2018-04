Şedinţa conducerii Comisiei Naţionale pentru trecerea la moneda euro are loc începând cu ora 16.30, la Palatul Victoria.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, în data de 19 martie, că va fi înfiinţată Comisia Naţională pentru Aprobarea Planului de Fundamentare şi de aderare la Euro până în 2024, din care vor face parte reprezentanţi ai Academiei Române, Preşedinţiei, Guvernului, BNR, societăţii civile şi ai altor instituţii.

Mugur Isărescu este vicepreşedintele acestui for.

"Comisia pentru pregătirea României pentru trecerea la moneda unică. Am văzut proiectul de...