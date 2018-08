Banca Naţională a României nu urmăreşte "să sugrume" creşterea creditului şi nici creşterea economică, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, întrebat despre măsura de limitare a gradului de îndatorare a populaţiei.

"Am discutat şi cu băncile. Ne uităm la date. Sub nicio formă nu vrem să sugrumăm creşterea creditului şi nici creşterea economică. Sub nicio formă. Ne uităm la experienţa altor ţări", a răspuns Isărescu.

Potrivit acestuia, măsura va fi gata în această vară, însă, cum "vara în România se prelungeşte", ar putea fi gata "prin septembrie".

"Şi acum citesc acuze la adresa Băncii Naţionale...