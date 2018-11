“Muci in par” a stabilit ca doctorii au furat aspirina saracului din Spitalul Judetean Braila

Nu demult, am scris ca Iulian Francisck Chiriac este un cretin la (cur)tea regelui Misu Tudose. M-a dat in judecata, iar procesul este pe rol. Am sperat ca, daca tot m-a dat in judecata sa isi transforme elucrubratiile in vorbe cu sens, cu continut. Ei bine, acest “muci in par”, un pui de pesedist obisnuit sa foloseasca termeni marxisti pentru dezvoltare – vezi plusvaloarea – a continuat sa ameste mamaliga cu cacatul din capul lui.

A stabilit, din creierul lui mic cat o nuca pe care o simte rotindu-i-se intre urechi ca lipsa medicamentelor la Spitalul Judetean Braila ar fi din cauza ca... citeste mai mult

acum 47 min. in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Info Braila in