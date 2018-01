Manchester United pare că şi-a recăpătat gloria sub comanda lui Jose Mourinho, reuşind să câştige Liga Europa şi să revină în lupta pentru titlu. Chiar dacă rivala din oraş domină campionatul în actuala stagiune, United se ţine tare pe locul secund şi e foarte probabil să termine în Top Four după trei ani. Antrenorul portughez se simte foarte bine pe "Old Trafford" şi a spus că e dispus să rămână cât mai mult la Manchester.

"Mă văd aici şi în viitor. Voi pleca numai când clubul îmi va cere să plec, eu n-am nicio intenţie să părăsesc echipa. Vreau să muncesc şi să duc clubul acolo unde îi e locul. Eu vreau să-mi prelungesc înţelegerea cu... citeste mai mult