Articol de Alex SladaruJURNALISPORT Luni, 30 Aprilie, 17:58

José Mourinho (55 de ani) și-a împins elevii spre victorie și s-a impus sâmbătă pe Old Trafford în fața celor de la Arsenal cu scorul de 2-1, după un gol marcat târziu de Marouane Fellaini, în minutele de prelungire, fapt ce le-a asigurat diavolilor roșii terminarea în "careul de ași" din Premier League.

După meci, The Special One a declarat că Manchester United trebuie să aibă parte de mai mult succes sub comanda sa în următoarele sezoane, pentru a putea fi considerată o putere incontestabilă în Europa.... citeste mai mult