Antrenorul Jose Mourinho şi-a prelungit contractul cu Manchester United până în 2020, cu opţiune de prelungire pentru încă un an, a anunţat, joi, site-ul clubului britanic. Tehnicianul portughez mai avea contract cu gruparea de pe Old Trafford până în 2019.

"Mă simt onorat şi mândru că sunt antrenorul lui Manchester United. Multe mulţumiri conducerii clubului, pentru că îmi apreciază munca şi dăruirea. Am ridicat standardele, câştigând trei trofee într-un sezon, dar acesta este nivelul pe care îl aştept de la echipa mea. Avem toate premisele să ne aşteptăm la un viitor strălucitor pentru Manchester United!", a...