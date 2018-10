Tehnicianul Jose Mourinho a precizat în conferinţa de presă premergătoare partidei din Champions League cu Juventus că nu are în plan să plece de la Manchester United. Mai mult, "The Special One" a declarat că vrea să îşi prelungească contractul cu echipa de pe Old Trafford.

Întrebat de jurnalişti dacă vrea să se întoarcă la Real Madrid, Mourinho a răspuns prompt: "Nu. Viitorul meu este aici. Am un contract, iar până la finalul contractului mintea mea este numai la Manchester United.... citeste mai mult

