Fostul internaţional Sorin Cârţu, în vârstă de 62 de ani, şi-a anunţat retragerea din antrenorat. „Gata, am renunţat. Îi las pe alţii. Fiecare cu felul lui. Nu mai am suflu. Nu mai am energia pentru a face faţă emoţiilor din fotbal", a declarat...

Azi, 5 Decembrie 2017