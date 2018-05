Mourinho exclude o plecare a lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid

Jose Mourinho, antrenorul echipei Manchester United, a exclus o posibilă revenire pe Old Trafford a atacantului Cristiano Ronaldo, estimând că acesta nu se va despărţi în viitorul apropiat de clubul spaniol Real Madrid, în ciuda diverselor zvonuri care circulă în presa internaţională

"Consider că Real Madrid nu îl poate vinde, nu poate. Este prohibitiv. Cristiano Ronaldo va rămâne la Real până în momentul în care cei de acolo îl vor autoriza să joace un an în America sau altă parte. Este o uşă închisă", a... citeste mai mult

