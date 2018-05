Articol de Alexandru StănilăJURNALISPORT Luni, 14 Mai, 17:37

După ce portughezul Rui Faria a încheiat o colaborare de 17 ani cu Jose Mourinho, "The Special One" spune că postul de antrenor secund va rămâne vacant pentru sezonul următor la Manchester United, însă are în minte un nume pentru viitor.

Michael Carrick (36 de ani) s-a retras din activitatea de jucător profesionist, duminică, în victoria cu Watford, de pe "Old Trafford, scor 1-0, iar Mourinho spune că îl aşteaptă pe englez în staff-ul său, însă doar după ce va avea licenţele necesare.

"Îmi voi organiza staff-ul tehnic fără a avea în componenţa sa un antrenor secund. Voi avea antrenori, asistenţi,... citeste mai mult