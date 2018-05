Articol de Alexandru StănilăJURNALISPORT Joi, 03 Mai, 16:13

Jose Mourinho, managerul lui Manchester United, a surprins la gala anuală a formaţiei de pe Old Trafford, în care sunt premiaţi cei mai buni jucători din cadrul clubului, inventând un premiu care nu se afla pe listă iniţială, scrie The Independent.

După ce David de Gea a primit premiul pentru cel mai bun fotbalist al sezonului, Mourinho a urcat pe scenă şi i-a acordat tânărului Scott McTominay (21 de ani) trofeul denumit "Manager’s Player of the Year", o distincţie menită să răsplătească pe cel mai bun jucător în viziunea managerului.

Mijlocaşul scoţian a avut parte de un