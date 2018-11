Fiind un fan al telefoanelor mari, am subestimat Moto One (150mm lungime) la început. Nu e foarte greu, cântăreşte 162g şi orice colţ al ecranului e accesibil în folosirea cu o singură mână.

Ecranul Max Vision de 5.9 inci are rezoluţie HD+ (720 x 1520p) 287 ppi, raport 19:9 şi e ok în soare.

Motorola One e dual SIM, are spaţiu separat pentru card Micro SD (până la 256 GB) şi vine în două culori: alb şi negru. Specificaţii: Snapdragon 625, placă grafică Adreno 506, 4GB RAM şi 64 GB stocare. Toate astea “unse” cu Android 8.1, în programul Android One. Conectivitatea e asigurată de wireless dual-band 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, poziţionare (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO),... citeste mai mult

