Motorola One s-a lansat azi la Bratislava [HANDS ON]

Moto One are un ecran 5.9 inci, Max Vision (19:9), subţire 7.97 mm, 162g, înălţime 150 mm. Pe partea de hardware e echipat cu Snapdragon 625, 4GB RAM şi 64 GB stocare. E dual SIM şi are spaţiu separat pentru card Micro SD.

Camera foto principală are 13MP +2 MP, f2.0 şi camera de selfie are 8 MP, opţiune de bokeh ajustabil în timp real. După cum afirmă chiar cei de la Motorola, camera nu e cea mai bună, dar e “fun to use”.

Un lucru grozav pentru pasionaţii de fotografie este că pe Motorola One prin Google Photos primeşti spaţiu de stocare nelimitat de la Google.

