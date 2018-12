Motociclistul

Un motociclist se invartea cu motocicleta lui in jurul unui restaurant, zicand:

- Cine are motocicleta ca a mea?

Mai trec doua ore in care el tot se mai invarte si zice acelasi lucru. Pana la urma, unu` din restaurant iese, si ii spune:

- Ce te tot lauzi atata cu motocicleta ta?

- Nu ma laud. Cine are motocicleta ca a mea, ca nu stiu cum s-o opresc! citeste mai mult