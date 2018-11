Somnul are un impact extraordinar asupra starii generale de sanatate. Calitatea si durata somnului iti afecteaza nivelul de energie, starea de spirit, abilitatea de a gestiona stresul si ascutimea mintii. Iar pozitia in care dormi are legatura cu toate acestea. Dormitul in pozitia corecta este benefica si pentru sanatatea pielii, a digestiei si a celorlalte functii ale corpului. Pe ce parte ar trebui sa dormi? Oamenii de stiinta au descoperit ca o pozitie neadecvata de somn poate influenta negativ digestia, iar daca dormi pe partea recomandata va ajuta procesul de descompunere a alimentelor. Iar ei sustin ca dormitul pe partea stanga este alegerea castigatoare. In... citeste mai mult