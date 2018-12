Gigi Becali i-a prelungit contractul lui Mihai Roman cu încă un an, dar pe lângă prestaţia din ultimul timp a jucătorului adus de la FC Botoşani a contat şi faptul că mijlocaşul e foarte credincios.

"Roman avea două contracte semnate. Eu am vrut să semneze pe doi ani, el pe un an. 'Mai bine pe un an, că nu vreau să ne certăm. Hai să semnăm două contracte şi dacă îşi convine îl bagi pe al doilea', mi-a zis. El are soţia la Bucovina, acolo stă cu copiii. Nu e în regulă, bărbatul cu femeia trebuie să stea la un loc, nu trebuie bărbatul să stea într-un loc, femeia în altul. Trebuie să stea la Bucureşti, aici, unde lucrezi tu. Nu i-am zis eu, i-am zis lui MM şi MM i-a spus. El nu a... citeste mai mult