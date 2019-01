"În ultima vreme nu am jucat multe meciuri importante şi pot spune că mi-au lipsit. Doar cu Halep, în urmă cu un an şi jumătate, la US Open, pot spune ca a fost o provocare la fel de mare. Cred că ai mult de învăţat când eţti pus într-o astfel de poziţie şi reuşeşti să câştigi. Acestea sunt cu adevarat victoriile mari", a spus Maria Sharapova la conferinta de presa.

La editia din 2017 a US Open-ului, Simona Halep a fost eliminată în primul tur, scor 6-4, 4-6, 6-3, după o partida foarte echilibrată cu Maria Sharapova, beneficiară a unui wild card la Grand Slam-ul american.

