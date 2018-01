O dată cu domnia Marii Britanii, Regina Elisabeta a II-a are multe avantaje și responsabilități, iar unul dintre beneficii este posibilitatea de a sărbători ziua de naștere de două ori pe an.

Regina este născută pe 21 aprilie 1926, însă suverana britanică este sărbătorită oficial în luna iunie.

Această tradiție datează încă din anul 1748, când festivitățile militare de vară anuale au devenit motiv de sărbătoare a regelui și a forțelor armate, deși ziua de naștere a Regelui George al II-lea era în luna octombrie.

Mai mult decât atât, ziua de naştere oficială a suveranei nu este sărbătorită în fiecare an la aceeaşi dată, dar... citeste mai mult

