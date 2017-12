Motivul pentru care Printul Harry nu mai participa la vanatoarea traditionala de Craciun Printul Harry a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun, pentru un motiv intemeiat. Foto: Facebook/ The Royal Family LifeStar Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun.

Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an,... citeste mai mult

