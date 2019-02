Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a refuzat să voteze la referendumul republican consultativ organizat duminică în ţara sa. Acesta s-a prezentat la secţia de votare la care este arondat, însă a solicitat membrilor biroului secţiei de votare doar buletinele de vot pentru alegerea noilor parlamentari ai Republici Moldova, nu şi buletinul pentru referendum.

"Eu am luat buletine care se referă doar la votul deputaţilor în Parlamentul Republici Moldova pentru că consider că pe celelalte două nu este un efect direct, este un referendum consultativ şi nu va fi modificată Constituţia, dar dacă va fi de modificat Constituţia, în primul... citeste mai mult