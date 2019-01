Unul dintre cele mai căutate energizante din lume, cafeaua, are și efecte secundare. Cu atât mai mult cu cât în ea se adaugă zahăr sau lapte…sau ambele.

Organismul fiecărei persoane este unic, iar metabolizarea cofeinei se face în mod diferit pentru fiecare în parte. În timp ce o persoană poate consuma patru cești de cafea după prânz, se simte grozav și noaptea are un somn liniștit, o altă persoană, care bea o cantitate mult mai mică dimineața, are palpitații și nu mai poate dormi noaptea, notează Huffington Post.... citeste mai mult

acum 13 min. in Life, Vizualizari: 7 , Sursa: Antena 3 in