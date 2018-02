Tradiționala uniformă a medicilor, halatul alb, este folosită de peste 100 de ani în lumea medicală.

Halatul alb are din start două avantaje din punct de vedere al igienei. Petele de sânge sau de murdărie sunt ușor de observat și, în plus, albul nu ridică probleme în sterilizarea la temperaturi foarte înalte.

Un alt motiv pentru care medicii poartă halate albe este dată de știința culorii – colorimetria. Potrivit colorimetriei, culoarea albă predispune persoana la dăruire, deschidere, plinătatea gândirii, unitate, integritate și puritate. Adică, are un efect benefic asupra pacienților.

Albul rămâne o culoare asociată cu puritatea, seriozitatea și perfecțiunea.