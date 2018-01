Motivul pentru care Ianis Hagi n-a jucat deloc la Fiorentina. Italienii au aflat secretul

Stefano Pioli, antrenorul Fiorentinei, nu a facut altceva decat sa-i respecte decizia, mai scriu italienii.

"In 2017, Ianis a trecut de la stadiul de promisiune la un obisnuit al tribunelor, de la cel mai bun jucator din perioada de pregatire la un jucator disperat sa joace chiar si pentru Primavera. Jucatorul nascut in 1998 practic nu a fost luat in considerare deloc de antrenorii Sousa si Pioli. Pentru el s-a mobilizat jumatate de Romania si cateodata chiar si marele Gheorghe Hagi spune infuriat ca Ianis va pleca, pentru moment, sub forma de imprumut", scrie fiorentina.it, preluat de sport.ro.

