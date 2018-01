Motivul pentru care Enrique Iglesias a dat in judecata Universal Music Enrique Iglesias a dat in judecata Universal Music, sustinand ca ii sunt datorate 50% din castigurile realizate de muzica lui pe platformele de streaming si acuza Universal ca nu i-a dat decat o mica parte din suma care i se cuvenea. Captura foto: Youtube LifeStar Artistul international a semnat cu Universal Music in 1999 si si-a reinnoit contractul in 2010. Atat in primul contract, cat si in cel de-al doilea era specificat faptul ca descarcarile digitale vor fi recompensate la fel ca albumele vandute.

