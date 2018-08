Broccoli este un membru al familiei de legume crucifere fapt ce ii explica puterile anticancer (toate legumele crucifere sunt alimente anticancer). El este foarte bogat in vitamina C, acid folic, vitaminele A, B1, B2. B3, B6, fier, magneziu, potasiu si zinc.

Alcatuit in procent de 90% din apa, broccoli este plin de nutrienti esentiali pentru viata. Un mic buchet de broccoli are mai multe fibre decat o cana de paste integrale si mai multa vitamina C decat 2 portocale.

Considera broccoli alimentul tau numarul unu de lupta impotriva cancerului, gratie compozitiei sale de...

