Motivul incredibil pentru care transferul lui Mario Felgueiras a picat! Președintele clubului a recunoscut

Marti, 20 Februarie, 14:12

Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre ratarea transferului lui Mario Felgueiras, de la Pacos. Portarul trecut pe la Brașov și CFR Cluj a fost foarte aproape de revenireaî n România.

"Mario a confirmat că a existat interes. Faptul că nu am reușit să-l aducem e de domeniul trecutului, dar e o realitate că am încercat. Vedeți doar partea frumoasă a trensferului.

Sunt situații în care mergi și spui că s-a rezolvat, dar apare ceva neprevăzut. Jucătorul are doi copii, la Craiova nu există liceu internațional, unde să aibă predare în limbă internațională, așa că.... sunt multe elemente.

Este singurul... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 102 , Sursa: Gazeta Sporturilor in