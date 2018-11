Din momentul in care am inceput acest obicei simplu si surprinzator de sanatos, acum cativa ani, am asteptat cu rabdare diferentele.

Gustul racoritor ma ajuta sa ma trezesc dimineata, si de asemenea, apa cu lamaie ajuta corpul la finalizarea procesului natural de detoxifiere. Lamaile, dupa cum stim cu totii, sunt pline de vitamina C, B, calciu, fier, magneziu, potasiu, enzime, antioxidanti si fibre.

Beneficiile sale sunt infinite, am enumerat mai jos 11 dintre cele mai importante.

1. Intarirea sistemului imunitar

Sucul de lamaie este bogat in vitamina C, care ajuta la intarirea sistemului imunitar si lupta impotriva racelii si gripei. Dar nu numai vitamina C este... citeste mai mult

acum 43 min. in Life, Vizualizari: 22 , Sursa: Antena 3 in