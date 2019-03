Dezamăgită de schimbarea încadrării juridice a lui Traian Basescu în dosarul de șantaj am încercat să înțeleg motivele schimbării. Tot gândind am dat dintr-una în alta, am simplificat, iar la final, m-am speriat. Chiar și cu noua încadrare, suntem...

Jurnalul National, 14 Septembrie 2015