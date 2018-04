FCSB a revenit pe primul loc în clasament şi are, în acest moment, prima şansă la câştigarea titlului. Echipa antrenată de Nicolae Dică are un meci greu în această etapă, cu CS U Craiova, pe Arena Naţională. Dacă ia titlul, Dică are noul contract pe masă, dar oficialii roş-albaştrilor ştiu că va avea altă putere de negociere în acel moment. Dacă ratează coroana de campion, "Dicanio" pleacă mai mult ca sigur.

”Dică are contract până în vară. Pentru el, declaraţia lui Gigi Becali, este un avantaj. Pentru că dacă ia campionatul se pune în scaunul ăla mare. E puternic la negociere. Puternic! A luat campionatul. Poziţia lui este solidă. Dacă... citeste mai mult