Sârbul Novak Djokovic, învingător în finală la Wimbledon, în faţa sud-africanului Kevin Anderson, cu 6-2, 6-2, 7-6 (3), a afirmat după ce a intrat în posesia celui de-al patrulea trofeu pe iarba londoneză sub privirile fiului său Stefan, că „a fost una din cele mai mari surse de motivaţie, dacă nu cea mai mare”.

„A fost un drum lung. Anul trecut a fost pentru prima oară când am avut o accidentare atât de gravă. Cotul meu m-a constrâns să opresc competiţia timp de şase luni. La revenirea în Australia, sufeream şi deci operaţia era inevitabilă. Am avut o recuperare bună, dar recunosc că m-am precipitat la întoarcere. Era prea devreme ca să fiu... citeste mai mult

