Redactarea acestei motivari vine dupa ce Inalta Curte a motivat recent sentinta in cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor fictive din Teleorman, scrie Ziare.com.

Ambele dosare urmeaza sa se duca la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, unde se vor judeca apelurile.

Practic, potrivit DNA, Tariceanu nu ar fi spus adevarul sau tot ce stia, in 2016, atunci cand a fost audiat in calitate de martor in dosarul privind retrocedarea Fermei Baneasa catre “printul” Paul.

