Sand a participat alături de nordice la Campionatul European din 2018, terminat pe locul al şaselea, iar competiţia din Franţa a fost ultima importantă a carierei. De curând, handbalista de culoare a reziliat contractul cu Fleury, echipa din Franţa la care era legitimată, iar luni seară a avut o reacţie cât se poate de sinceră:

"Am cântărit incredibil de mult în ultima perioadă şi am ştiut ce o să fac. M-am născut în corpul greşit. Am rupt contractul cu Fleury. Clubul şi fetele au fost minunate [...] Sper că veţi înţelege şi că veţi respecta decizia mea. Acum, este timpul să-mi trăiesc adevărata mea viaţă [...] Viaţa este prea scurtă... citeste mai mult

acum 19 min. in Sport, Vizualizari: 11 , Sursa: Adevarul in