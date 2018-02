Indira Crasnea, redactor-şef adjunct al Agenţiei de presă MEDIAFAX Citeste si: Campania Gândul "Why don't you come over? ": Peste 100 de materiale în presa internaţională Mediafax a premiat cei mai valoroşi oameni din 2012 la aniversarea a...

Ziarul Financiar, 27 Februarie 2013