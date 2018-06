Moţiunea de cenzură nu are voturile necesare pentru a trece fără destrămarea coaliţiei PSD - ALDE, a spus preşedintele UDMR Kelemen Hunor, după discuţia cu Ludovic Orban, în care preşedintele PNL a încercat să negocieze voturile UDMR. „Am discutat un pic despre situaţia politică, am luat-o aşa, foarte sistematic, matematic. Şi am adunat tot ce se poate aduna la un loc, ca să vadă toată lumea, şi el, să văd şi eu cam unde suntem. Maxim 194 - 195 de voturi, dacă nu ţinem cont de nimic. Până la 233 mai sunt multe voturi lipsă. Opoziţia, completată eventual cu o parte dintre minorităţi, nu are... citeste mai mult