Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu are nicio emoţie în privinţa moţiunii de cenzură anuntaţă de Opoziţie, adăugând că are încredere în colegii săi parlamentari. „Nu, nu am nicio emoţie, cred în colegii parlamentari, cred în votul românilor şi...