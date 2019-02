O cursa in miez de noapte intre un BMW si un Audi s-a sfarsit prost dupa ce primul bolid, in care se aflau doi baieti si doua fete, a intrat cu viteza foarte mare intr-un stalp, fiind distrus aproape in totalitate. Cursa a avut loc noaptea trecuta in...

Info Braila, 8 Iulie 2016