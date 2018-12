BUCURIE… Cu cântece, poezii si multã emotie – asa a fost aseptat Mos Crãciun în scolile din comuna Stefan cel Mare, ieri dimineatã. “Vine Mosu’ de la Primãrie!!”, au strigat copiii, atunci când l-au vãzut pe bãtrânul mos, care le aduce cadouri an de an.

Primãria Stefan cel Mare, ca în fiecare an, s-a implicat în actiunile de sãrbãtori si l-a transportat pe Mos Crãciun la scoli, acolo unde copiii i-au urat bun venit. “L-au asteptat cu nerãbdare, stiu cã vine la ei an de an si le aduce surprize plãcute. Nici de data asta, Mosul nu a lipsit si a trecut pe la toate scolile din comuna noastrã”, a... citeste mai mult

