Fostul antrenor al lui Halep, Wim Fissette , consideră că nr.1 mondial este favorită certă la câştigarea Roland Garros din acest an. Fissette este actualul antrenor al adversarei Simonei din sferturi, Angelique Kerber.

Wim Fissette a fost antrenorul româncei pentru aproape un an, perioadă în care jucătoarea şi-a îmbunătăţit carenţele din joc, în special la viteza şi punerea în teren a primului serviciu. Acum, la 4 ani de la încheierea colaborării, Fissette crede că fosta sa elevă şi-a îmbunătăţit şi mai mult jocul, motiv pentru care o vede favorită la câştigarea trofeului.

“De la începutul turneului am spus că Simona e favorita principală. Este cea... citeste mai mult

acum 39 min. in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Pro Sport in