Data de 2 martie este anul acesta una extrem de importantă pentru toți creștinii. În această zi se sărbătoresc Moșii de iarnă, un moment plin de tradiții, în care se oficiază slujbe pentru pomenirea celor trecuți la cele sfinte.

Conform datinilor stravechi, in unele zone ale tarii batranii povestesc cum sufletele mortilor vin in aceasta zi pe pamant, in timp ce credinciosii dau de pomana mancare gatita pentru ca spiritele sa ii ocoleasca.

Sufletele trecute in nefiinta vin astazi sa se hraneasca cu mireasma si aburii bucatelor pe care credinciosii in gatesc, astfel incat sa le ajunga intreg anul.

In aceasta zi obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva,... citeste mai mult