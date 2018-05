Moscova se sufoca din cauza gunoaielor!

Moscova nu mai poate respira: cu mirosurile lor insuportabile si emisile toxice, gropile de gunoi au devenit un cosmar pentru locuitorii de la periferia capitalei ruse. Iar incinerarea, solutie sustinuta de autoritati, este departe de a-i multumi pe toti.



Anual, Rusia produce in jur de 70 milioane tone de deseuri. O triere selectiva exista doar in vreo 100 de orase ale tarii, marea majoritate a gunoaielor fiind de decenii aruncate in locuri special amenajate, dar tot mai poluante. "In Rusia pare sa se adevereasca profetia fizicianului Niels Bohr, potrivit caruia... citeste mai mult