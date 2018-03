Acuzaţiile vizând Rusia reprezintă ”altă campanie de informaţii şi politică bazată pe provocare”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, citată de agenţii ruse de presă.

Zaharova a catalogat drept un ”spectacol de circ în Parlamentul britanic” acuzaţiile premierului britanic Theresa May, potrivit cărora probele de până în prezent arată o implicare rusă ”foarte probabilă”.

May a declarat luni în Parlament, la Londra, că Skripal şi fiica sa au fost otrăviţi cu un agent neurotoxic cunoscut sub numele de ”novicioc”, o armă dezvoltată în Uniunea... citeste mai mult

ieri, 21:00 in Externe, Vizualizari: 37 , Sursa: Adevarul in