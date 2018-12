Clubul Sportiv de Fotbal AS. Kinder Constanța a organizat tradiționala petrecere de sfârșit de an, în sala mică a Casei de Cultură din Constanța, oferindu-le tuturor copiilor legitimați cadouri de Crăciun. Președintele clubului, George Nache, împreună cu intreg stafful AS. Kinder Constanta, vă urează Sărbători Fericite și tradiționalul La mulți ani!, a fost mesajul clubului.

Sursa foto: Facebook (AS Kinder) citeste mai mult